Полиция Германии задержала граждан Азербайджана

Полиция Германии задержала 19 человек, среди которых есть азербайджанцы.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в Управлении полиции города Росток (Германия).

Отмечается о задержании в ходе проведенного вчера на городском вокзале рейда 19 иностранцев, 9 из которых предъявили полицейским недействительные паспорта. Выяснилось, что четверо путешествовали без паспортов и удостоверяющих личность документов, у пятерых была просрочена Шенгенская виза.

Задержанные являлись гражданами Македонии, Афганистана, Сирии, Чили и Азербайджана.

На вчерашнем заседании Федеральный суд города Росток принял решение о применении в отношении каждого из задержанных штрафа в размере 2 430 евро.

На очередном заседании суда ожидается принятие решения о депортации задержанных лиц из страны.