Американский телеканал Fox10 опубликовал на своем канале в Youtube видео, демонстрирующее автомобильную погоню полицейских с последующим применением так называемых грэпплеров.

Речь идет о специальной ловушке-захвате, которая в момент тарана полицейским автомобилем кормы машины преступников накидывает веревки на заднюю ось авто. Далее экипаж копов принудительно тормозит скрывающийся автомобиль, как правило, для этих целей используется специальный тяжелый внедорожник или пикап.

Как следует из видео, инцидент с применением грэпплера произошел в городе Феникс. Согласно данным телеканала, полицейские прибыли в район пересечения Кейв-Крик и Дир-Вэлли по сообщению о том, что мужчина потерял сознание за рулем автомобиля.

«Многочисленные свидетели пытались разбудить человека, пытаясь привлечь его внимание, постукивая по стеклу, но субъект не реагировал», — приводит Fox10 выдержку из судебных документов.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили мужчину в отключке внутри работающей машины.

«Они заметили мужчину, потерявшего сознание в автомобиле, а также нож и пистолет в автомобиле в пределах досягаемости», — говорится в судебных документах.

По словам полиции, когда мужчина проснулся, он протаранил полицейские машины и скрылся. Полицейские не преследовали машину, но для наблюдения за машиной был использован полицейский вертолет, перехват с помощью грэпплеров осуществили детективы из бюро тактической поддержки полиции Феникса.