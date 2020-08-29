Полицейские рассказали подробности задержания афроамериканца в Висконсине

Профсоюз полицейских города Кеноша (штат Висконсин) выступил с официальным заявлением по поводу задержания на прошлой неделе афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом сообщает издание Kenosha News.

Ранее в СМИ сообщалось, что Блейка задержали, когда он пытался разнять двух поссорившихся женщин. На снятом очевидцами видеоролике показано, как мужчина получил выстрелы в спину, когда пытался сесть за руль внедорожника.

Представитель профсоюза Брендан Метьюс отметил, что эта информация не соответствует действительности. Блейк не разнимал поссорившихся женщин. По его словам, полицейские прибыли на место, так как получили ордер на арест мужчины по обвинению в домашнем насилии.

Также в профсоюзе уточнили, что Блейк был вооружен ножом и оказывал сопротивление при задержании, применив даже удушающий захват в отношении одного из офицеров.

Напомним, сейчас раненный полицейскими афроамериканец находится в больнице, он парализован ниже пояса.

После этого инцидента в Висконсине вспыхнули акции протеста, сопровождающиеся беспорядками (aif.ru)