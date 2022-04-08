Американское правительство с растущей обеспокоенностью следит за ходом избирательной кампании во Франции, опасаясь возможного прихода к власти Марин Лен Пен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico, которое ссылается на трех неназванных должностных лиц администрации США.

Источники газеты отмечают, что, с точки зрения Вашингтона, победа Ле Пен на выборах президента Франции «могла бы дестабилизировать западную коалицию против Москвы», а также потенциально привести к тому, что и некоторые лидеры стран — членов НАТО стали бы сомневаться в необходимости продолжения пребывания в составе альянса.

В публикации отмечается, что США воспринимали бы приход Ле Пен к власти как «крупнейшую победу» Российской Федерации на внешнеполитической арене после начала вторжения в Украину.