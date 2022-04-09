Вашингтон обеспокоен результатами предвыборной гонки во Франции. Согласно последним данным, лидер ультраправых Марин Ле Пен имеет все шансы на победу. Отставание от нынешнего президента республики Эммануэля Макрона сократилось до одного процента, пишет газета Politico.

Источники в Белом доме заявили, что от голосования 10 апреля зависит очень много. Поражение Макрона может изменить расстановку сил на мировой арене. «Возможная победа Ле Пен могла бы дестабилизировать западную коалицию против Москвы», — цитирует печатное издание своих информаторов (rg.ru).