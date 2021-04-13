Политические роды в Армении: к выборам создается 20 новых партий

Армянский национальный конгресс, возглавляемый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, 1 мая созывает партийный съезд. Об этом говорится в новом заявлении АНК.

«На съезде АНК окончательно определит, будет участвовать во внеочередных парламентских выборах или нет. Если не случится форс-мажоров, партия Тер-Петросяна примет участие в выборах, по всей вероятности, отдельно», — говорится в заявлении. Это одно.

Любопытно также, что в преддверии объявленных в Армении внеочередных парламентских выборов в республике формируется аж около двух десятков (!) новых партий. Это подтверждают официальные заявления о проведении учредительных съездов партий, передает Sputnik. Согласно этим объявлениям, только в течение апреля намечается провести съезды 13 новых партий.

Таким образом, если все предъявившие политическую заявку силы примут участие в предстоящих выборах, то в Армении с 2,5 миллионами избирателей, по приблизительным подсчетам, на каждую партию придется по 100 000 голосов. А это, по сути, будет означать распыление сил. Кто выйдет победителем из этой игры? Не на руку ли это всё Пашиняну и Кочаряну, которым скорее всего удастся создать блоки партий в свою пользу? И насколько вообще высоки шансы Кочаряна одолеть Пашиняна, а у Левона Тер-Петросяна – пройти в парламент со своей партией АНК? Многие наблюдатели склонны думать, что главным действующим лицом после выборов все равно останется Пашинян, что Кочаряну не хватит голосов, чтобы взять большинство мест в парламенте. А тут еще столько новых партий, явно создаваемых с целью прохода в парламент.

Складывающуюся ситуацию прокомментировал # политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов:

— Вполне возможно, что АНК Тер-Петросяна примет участие в предстоящих выборах, но вот пройдет ли она в законодательный орган страны, это пока большой вопрос. Результаты парламентских выборов будут зависеть от расклада в целом политических сил, от ситуации, сложившейся к этому времени в самой стране и, наверное, от тех процессов, которые происходят в регионе. А события во внутриполитической жизни Армении меняются достаточно быстро.

Еще недавно Кочарян – главный противник Пашиняна и представитель карабахского клана, находился где-то вообще на втором или третьем плане, а уже сегодня он выступает с очень громкими заявлениями, раздает интервью, вылетает в Москву, участвует в телевизионных программах ведущих каналов, и претендует на участие в этих парламентских выборах.

АНК – это не самый худший вариант среди политических сил в Армении, и неслучайно партия Тер-Петросяна в свое время потерпела крах и была отстранена военно-политической верхушкой и карабахским кланом от власти. Я думаю, партия Левона Тер-Петросяна могла бы пройти в парламент еще и в случае создания альянса с правящей политической силой «Мой шаг» Никола Пашиняна. Тем более, что в ряде вопросов их позиции совпадают. Это было бы более реально и прагматично с точки зрения преодоления и нанесения удара по радикальным силам.

Но ситуация в соседней стране накалена до предела, и я думаю, что ближайшее время уже покажет, каким будет расклад политических сил в будущем парламенте Армении. Главное, что Пашинян, как руководитель «Моего шага» и премьер-министр, в целом контролирует общую ситуацию. А другая реальность заключается в том, что Пашинян пока, на сегодняшний день, пользуется поддержкой большинства армянских избирателей.

Что же касается 20 мелких, спешно создаваемых сейчас партий, поодиночке они в парламент пройти не смогут. Это очень сложно в нынешней сложившейся ситуации в Армении. А создавать альянсы и блоки – тоже непростой процесс, потому что ряд политических партий имеют весьма низкие рейтинги и включение их в какой-то такой союз ударит по его престижу в целом. То есть, в этом плане ситуация очень выгодная для власти, и я думаю, что правящая коалиция во главе с премьером воспользуется ею и сделает всё для того, чтобы распылить все эти политические силы вплоть до даты выборов.