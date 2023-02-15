С сегодняшнего дня в торговых точках Азербайджана полиэтиленовые пакеты выдаются покупателям на платной основе.

Как передает #, уже во многих магазинах покупателям полиэтиленовые пакеты продаются за 1, 3, 5 гяпиков как отдельный вид продукции, в зависимости от размера.

Отметим, Государственная Служба антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка, Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, Министерство экологии и природных ресурсов направили письмо Общественному Объединению «Развитие торговых сетей».

В письме отмечалось, что в целях снижения негативного воздействия отходов полиэтиленовых пакетов на окружающую среду, согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года № 25, с той же даты полиэтиленовые пакеты толщиной15-50 микрон должны продаваться как отдельный вид продукции.

«В связи с этим в целях повышения эффективности мер, направленных на решение экологических проблем, обеспечения их оперативного решения, с 15 февраля 2023 года полиэтиленовые пакеты будут предоставляться клиентам на платной основе», — отмечается в сообщении.