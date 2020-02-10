Полад Бюльбюль оглы: Я — абсолютно счастливый человек!

Народный артист Азербайджана, певец, композитор и дипломат Полад Бюльбюль оглы широко отмечает свое 75 – летие. 4 февраля артист отпраздновал день рождение в прифронтовой зоне — в Олимпийском спортивном комплексе Бейлаганского района. 6 февраля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета показали балет Полада Бюльбюль оглы «Любовь и Смерть».

Кульминацией мероприятий в рамках юбилея стал творческий вечер на главной сцене Баку – во Дворце Гейдара Алиева, сообщает #.

Это был торжественный, душевный вечер, который посетили известные деятели культуры, политики, друзья юбиляра, а также многочисленные поклонники его творчества.

В настоящее время Полад Бюльбюль оглы является послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Но раньше, в начале 70-х годов, он возглавлял эстрадный ансамбль Азербайджана и объездил с концертами полмира. Соединяя современные ритмы с ярким национальным мелодизмом, Полад Бюльбюль оглы прославился как талантливый артист, хотя его музыкальная карьера и была предопределена происхождением. Его отец – народный артист СССР, выдающийся певец Муртуза Мамедов, прославившийся под псевдонимом Бюльбюль («Соловей»).

Весь вечер Полад Бюльбюль оглы провел на сцене – пел, благодарил судьбу, зрителей и друзей. Особую благодарность артист выразил президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой:

«Я ощущаю себя абсолютно счастливым человеком. 3 февраля господин президент удостоил меня орденом «Гейдар Алиев». Это наивысшая награда нашей страны. Для меня это была большая неожиданность. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить признательность Ильхаму Алиеву. Меня также поздравила Мехрибан ханым, выразила наилучшие пожелания», — поделился народный артист своими эмоциями со зрителями.

Он признался, что отмечать юбилей на сцене Дворца Гейдара Алиева для него – безмерная радость.

Официальную часть концерта открыл спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Меня отправили в Баку 146 миллионов слушателей Полада Бюльбюль оглы, которые любят его. Я передал юбиляру поздравление президента Владимира Путина, в котором было отмечено, что он является артистом, сыгравшим огромную роль в развитии дружеских связей между нашими народами. Он артист необыкновенного таланта. Его песни до сих пор популярны и любимы народом», — сказал Швыдкой.

Затем начался концерт. Около двух часов артист радовал публику своими хитами из прошлого, не потерявшими свое звучание и актуальность по сей день: «Позвони», «Скажи глазам твоим», «Как жили мы, борясь», а также исполнил народные песни и композиции своего выдающегося отца. Выступление артиста сопровождалось Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибекова, которым руководил народный артист России Сергей Скрипка.

Сюрпризом вечера стало участие в концерте 18 – летнего сына Полада Бюльбюль оглы Муртузы, который встал за дирижерский пульт, а также выход на сцену внучки артиста Анны. Она играла на флейте, а он исполнял «Фиалки».

«Анна второй раз выходит со мной на сцену», — говорит артист, обнимая малышку.

Поздравить артиста из Москвы приехала вдова Иосифа Кобзона – Нелли Кобзон, Михаил Гусман и др.

Зал неустанно благодарил юбиляра, а он в свою очередь пообещал продолжение праздника на свое 80-летие. Нам остается лишь пожелать Поладу Бюльбюльоглы крепкого здоровья и творческого долголетия!