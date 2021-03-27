Пол Гобл: «Вторая Карабахская война развеяла миф о могуществе российского военного комплекса»

# представляет часть размещенного в Youtube интервью американской журналистки Джоан Лисоски с известным американским политологом, специалистом по постсоветскому пространству, бывшим советником Госсекретаря США Полом Гоблом:

— Что происходит между США и Россией? Президент Джо Байден в интервью телекомпании ABC назвал президента России убийцей, Москва отозвала посла из Вашингтона. Не указывают ли эти процессы на вероятность начала второй Холодной войны?

— Известно, что напряженность в российско-американских отношениях существует уже на протяжении 10-12 лет, началась она после агрессии России в отношении Грузии, а потом и Украины, после того, как стало известно, что Путин физически устраняет своих противников. Т.е., по факту Россия своими действиями изолирует себя от международного сообщества. И если мы движемся в сторону очередной холодной войны, то виновата в этом российская власть. Что же касается того, что Байден назвал Путина убийцей, то это даже не предмет для обсуждения, поскольку является бесспорным фактом. Так думают многие и в самой России.

— Что скажете в отношении отзыва российского посла из Вашингтона? Это адекватное решение?

— Это решение носит характер пиара. Такого не было никогда – ни во времена царской империи, ни в период СССР, ни в постсоветский период. Это достаточно драматический шаг, но не настолько редкий в дипломатии случай. К нему прибегают в случае недовольства политикой страны-партнера. Но это нонсенс в том понимании, что хотя в создании такой ситуации виновата сама Россия, Путин отзывом посла пытается переложить ответственность за ухудшение отношений на США.

Однако, руководство США ставит различие между российским президентом и российским государством. В России достаточно много людей, с кем мы хотели бы сотрудничать и кого хотели бы поддерживать. К примеру – Навального, которого Путин пытался устранить путем отравления, и который в настоящее время отбывает наказание по сфабрикованному уголовному делу.

— Покупка Турцией российских комплексов С-400 все еще остается яблоком раздора в отношениях Турции с США и НАТО. Смогут ли стороны найти компромисс?

— Суть вопроса в том, что НАТО предпочитает, чтобы его члены пользовались вооружением, произведенным внутри блока. США являются самым крупным продавцом оружия в НАТО и настаивают, чтобы союзники приобретали его у них. Разумеется, Турция, вступая в НАТО, имела надежды и на то, что Европа тоже откроет для нее свои двери. Турция впервые объявила о желании присоединиться к европейскому клубу еще в 1963 году, когда она стала государством, ассоциированным с тогдашним Европейским экономическим сообществом. Однако по сей день Евросоюз так и не принял Турцию в свои ряды. И Турция в этой ситуации демонстрирует своенравие, одной же из линий поведения стала покупка С-400, споры из-за чего продолжаются по сегодняшний день. Но сей факт не окажет разрушающего влияния на отношение Анкары с западными союзниками. Остается понаблюдать, будет ли завершена оружейная сделка с Россией, речь о второй партии С-400.

Кстати, тут следует упомянуть, что Вторая Карабахская война развеяла миф о великолепии и могуществе российского военного комплекса. В частности, оказалось, что «Искандеры» отнюдь не безупречны, более того – бесполезны, а турецкие беспилотники способны уничтожать любую российскую технику. Вот и С-400, похоже, перехвалили. Поэтому, думаю, это тоже окажет свое влияние на дальнейшие действия Анкары.

Так что, членству Турции в НАТО ничто не угрожает, и если США и НАТО решат быть более активными на Южном Кавказе, контуры чего, кстати, уже просматриваются, то Анкара будет в авангарде этого процесса. И хотя Турция сотрудничает с Россией в определенных направлениях, она, как и любая страна, исходит прежде всего из собственных интересов. И на Южном Кавказе их интересы отнюдь не совпадают. Выход Турции через Зангезур, Нахчыван, Азербайджан на Каспий и далее в Центральную Азию смог бы воспрепятствовать российским планам по расширению влияния в южном направлении, вплоть до Индийского океана.