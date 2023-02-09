Поисково-спасательные работы в провинции Шанлыурфе на юго-востоке Турции завершены, а отряды спасителей перенаправлены в другие провинции, пострадавшие от разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше.

Об этом сообщили в четверг в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени — 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, по последним данным, превысило 12,8 тыс. человек.