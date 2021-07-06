5 июля около 23:45 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда «Гейтепе» Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Сарханлы Джалилабадского района пограничный наряд выявил нарушение 5 неизвестными лицами государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана.

Об этом сообщили в пресс-центре ГПС.

Было отмечено, что у нарушителей границы были оружие и приборами ночного видения, у одного из них была обнаружена 1 сумка с наркотическими средствами.

Пограничная застава была поднята по команде «к оружию», территория службы была закрыта. Несмотря на приказ пограничного наряда «стой» и предупредительный огонь в воздух, нарушители границы, не подчинившись приказу, оказали вооруженное сопротивление и, открыв огонь из автоматического оружия, покусились на жизнь пограничников.

В ходе преследования нарушителей пограничным нарядом, в соответствии с требованиями закона «О государственной границе Азербайджанской Республики» было применено оружие, один из нарушителей – гражданин Азербайджана Мазахир Сахил оглу Гурбанов (1992 г.р.), разыскиваемый правоохранительными органами, получил пулевое ранение, ему была оказана первая помощь и он был эвакуирован в Джалилабадскую центральную районную больницу, однако нарушитель скончался на дороге. Другие нарушители границы, воспользовавшись густой растительностью местности и темным временем суток, бежали обратно на территорию Ирана.

Во время осмотра территории пограничники обнаружили в 1 сумке приблизительно 6 895 граммов наркотических веществ (4 065 г героина, 1 385 г опиума, 325 г метамфетамина, 1 000 шт. таблеток Метадон-40, 260 шт. прегабалина) и лекарственных препаратов (10 ампул Равит 8, 30 капсул Веллман, 10 ампул тестостерона).

Иранская сторона была немедленно проинформирована об этом, на месте происшествия состоялась встреча пограничных представителей Азербайджана и Ирана.

В настоящее время сотрудники Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры проводят необходимые оперативно-следственные действия.