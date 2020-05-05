Погибший в 2016 году экс-игрок «Шальке» найден живым

Бывший защитник «Шальке-04» Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, смерть Камбы, зафиксированная в 2016-м, была сфальсифицирована. Тогда говорилось, что игрок погиб в автомобильной аварии, после чего его супруга получила шестизначную сумму по страховке. Она предоставляла в страховое агентство документы, которые, как предполагается, могли быть подделаны. Сейчас прокуратура ведет расследование.

Уточняется, что 33-летний Камба проживает в Гельзенкирхене и работает химиком в энергетической компании в Германии. (gazeta.ru)

| 2020-05-05T01:16:29+00:00 5 мая 2020, 08:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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