Погибший в 2016 году экс-игрок «Шальке» найден живым

Бывший защитник «Шальке-04» Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, смерть Камбы, зафиксированная в 2016-м, была сфальсифицирована. Тогда говорилось, что игрок погиб в автомобильной аварии, после чего его супруга получила шестизначную сумму по страховке. Она предоставляла в страховое агентство документы, которые, как предполагается, могли быть подделаны. Сейчас прокуратура ведет расследование.

Уточняется, что 33-летний Камба проживает в Гельзенкирхене и работает химиком в энергетической компании в Германии. (gazeta.ru)