Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Потрясающая дисциплинированность, такой я никогда не видел. Она просто на другом уровне относительно остальных.

Я вижу, как профессиональные футболисты, настоящие профессионалы, приходят на занятия заранее, занимаются восстановлением и так далее. Но только Криштиану Роналду это делал каждый день! Каждый божий день, без перерывов!

Такая дисциплинированность — это нечто особенное», — приводит слова Погба Daily Mail.