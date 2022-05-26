Председатель КНР Си Цзиньпин может отменить свою запланированную на 1 июля поездку в Гонконг по случаю 25-летия воссоединения бывшего британского анклава с Китаем из-за роста случаев заражения коронавирусом, которые фиксируются гонконгскими властями.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, Пекин также рассматривает сокращение срока визита Си Цзиньпина в Гонконг до одного дня, в ходе которого он проведет смотр расквартированных там войск Народно-освободительной армии Китая и инаугурацию новых властей этого специального административного района КНР. Отмечается, что китайский лидер не покидал материковый Китай с января 2020 года.

Ранее сообщалось, что власти Гонконга планируют организовать праздничные мероприятия в честь памятной даты несмотря на пандемию. При этом глава администрации Гонконга Кэрри Лам фактически исключила возможность смягчения строгих правил въезда в мегаполис до завершения срока ее полномочий, истекающих 30 июня. В свою очередь ожидающий вступления в должность с 1 июля новый глава местной администрации Джон Ли называл одним из своих приоритетов скорейшее открытие границы с материковым Китаем. С начала пандемии она остается закрытой для бескарантинных поездок граждан.