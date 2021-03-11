Поэтому женщины убивают себя: в чем смысл резонансного спектакля театра ADO в центре Баку

Зритель в Баку не может прийти в театр, и театр сам решил прийти к зрителю. Представление, устроенное первым независимым современным театром в Азербайджане — ADO Theatre – Collective в центре столицы на улице Низами (Торговая) вызвало большой резозанс и целую неделю обсуждается в соцсетях.

Прохожие оценили новаторский подход коллектива, ломающего все стереотипы о театре в Баку. Но именно с этой целью актер и режиссер Эльмин Бадалов и создал ADO Theatre – Collective в 2013 году, объединив вокруг себя таких же талантливых и креативных людей, как и он сам.

«ADO всегда стремился выйти за рамки обычной сцены. Уличные перформансы театр показывал во Франции, Турции, Грузии, Румынии. И в Баку они обязательно будут и дальше», — говорит в интервью # одна из ведущих актрис театра Искра Таррант.

Комментируя ажиотаж вокруг представления AY BƏRİ BAX, BƏRİ BAX, устроенного на Торговой, Таррант заявила, что посыл данного перфоманса имеет глубокий смысл и гендерный подтекст:

«Теоретически, по закону, мужчина и женщина равны. Но на самом деле этот мир — это мир мужчин. Мужчины поступают так, как считают нужным, идут по прямой дороге. Женщин ограничивают предписываемые патриархальными традициями роли и задачи, «нормы поведения». Огромному количеству женщин приходится занимать второстепенную по отношению к мужчине позицию, многим вообще не удается реализоваться, развить свои способности, использовать свои таланты. Существующая гендерная иерархия порождает насилие, физическое и психологическое, делает женщин людьми второго сорта. Поэтому женщины убивают себя и убивают своих дочерей, делая селективные аборты. Это очень страшно», — говорит актриса в интервью #.

Чтобы выразить свой протест против этой несправедливости и сделать это эффектным и театрализированным способом, актеры ADO вышли на улицы и перегородили центральную улицу Баку своим бельем.

Нужно отметить, что не все участники действия, а потом и зрители в соцсетях поняли истинный мотив перфоманса.

«Развешенное белье – это своего рода барьер. Мы хотели, чтобы люди были вынуждены остановиться, чтобы не могли пройти так, как им удобно, и чтобы они поняли, что обычная женщина живет так, среди барьеров, всю свою жизнь. Эта женщина как бы говорит: «Посмотри на меня. Почему моя дорога закрыта?», — поясняет смысл постановки Искра Таррант.

Видеосъемки этого мультидисциплинарного перфоманса были организованы в рамках совместного проекта ADO Theatre – Collective с Gender Hub Azerbaijan. Помимо AY BƏRİ BAX, BƏRİ BAX актеры показали на улице и другой перфоманс – «ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ», созданный Эльзой Фуртадо.