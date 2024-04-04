Пакет азербайджано-конголезских документов был подписан сегодня в Баку по итогам переговоров лидеров двух стран – Ильхама Алиева и Дени Сассу-Нгессо.

Главы государств подписали «Декларацию о сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Республикой Конго».

Подписан также меморандум о взаимопонимании по обучению между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и Национальной нефтяной корпорацией Конго.

Кроме того, нефтяные компании двух стран подписали соглашение об условиях по совершенствованию и расширению нефтеперерабатывающего завода Congolaise de Raffinage.

Между министерствами экологии двух стран подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере окружающей среды, устойчивого управления природными ресурсами и изменения климата.