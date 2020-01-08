Подозреваемых в убийстве малолетней Нармин Гулиевой пока нет

6 января 2020 года было найдено тело пропавшей 21 ноября прошлого года в Товузе 10-летней Нармин Гулиевой.

Тело девочки было подброшено прямо к ее дому.

Преступник поджег тело девочки. Пламя заметили соседи. Потушив огонь, опознали в убитой Нармин и сообщили об этом ее родителям и полиции.

Пока по факту убийства никто не задержан. Останки девочки переданы в морг на экспертизу, которой предстоит установить, каким образом она была убита. Следствие по факту продолжается.

Как заявил # заместитель представителя главы исполнительной власти Товузского района в селе Гушчу Дондар Рамиз Садыхов, после пропажи Нармин ее искало все село.

«О пропаже Нармин было поставлено в известность Товузское управление полиции», — сказал Рамиз Садыхов.

По словам первого заместителя прокурора Товузского района Анара Джафарова, уголовное дело было возбуждено сразу же после пропажи ребенка. «К сожалению, я ничего не могу сообщить вам о ходе следствия по факту убийства Нармин Гулиевой, потому, что расследование ведем не мы, а управление по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры», — сказал Анар Джафаров.

Как заявил # глава пресс- службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов, тело Нармин было обнаружено жителем села Дондар Гушчу Илькином Сулеймановым. «Он сообщил о случившемся полиции. Был проведен осмотр места происшествия и тела с участием отца и дяди покойной. Были проведены необходимые судебно – медицинская, криминалистическая, биологическая и химическая экспертизы. Генеральной прокуратурой принимаются все оперативно – розыскные меры для быстрого раскрытия преступления», — сказал Эльдар Султанов.

Оперативный уполномоченный по селу Гушчу Дондар Азер Мамедов сообщил #, что девочка была убита около пяти – шести дней. «Пока подозреваемых в смерти Нармин Гулиевой нет. Убийца использовал горючее для поджога ее тела. Мы задержали соседа, который нашел горящее тело ребенка. К сожалению, он не видел того, кто поджег тело», — сказал Азер Мамедов.

По словам дяди отца Нармин Шарифа Гулиева Арифа Гулиева, тело девочки до сих пор находится в морге. «Врачи должны сделать вскрытие, для выяснения причин смерти», — сказал Ариф Гулиев.