Подопытный регион, подопытные народы…

Мы никогда не считали, что армяне являются «подопытными кроликами» или пешками в карабахском военно-политическом театре или в южно-кавказском геополитическом ареале. Нет, наоборот, мне порою кажется, что ненависть армян к тюркам и ко всему тюркскому не имеет предела.

Когда слушаешь очевидцев армянского зверства и вандализма, когда читаешь рассказы людей, которые были в армянском плену, в буквальном смысле, кровь в жилах стынет и невольно задаешься вопросом: «Господи, неужели человек способен на такое?» …

Поэтому, когда мы впервые прочли сообщения о том, что армяне воздвигли памятник фашисту Гарегину Нжде, вовсе не удивились этому, потому что уверены, что немецкие фашисты научились многому именно у армянского фашиста Нжде.

Еще замечу, что я слышал от пожилых людей об армянских зверствах еще до восьмидесятых годов прошлого века, потому что в начале прошлого века армянские бандформирования дошли даже до удаленных точек Ширвана и Мугана.

Признаюсь, первый раз мое впечатление об армянах чуть изменилось, когда, будучи школьником прочитал одну повесть писателя Гранта Матевосяна. Возможно, это прозвучит не совсем этично и корректно, но прочитав сочинение Матевосяна я невольно сказал себе: «Так выходит, что и армяне обычные люди…».

Да, это было где -то в начале восьмидесятых годов прошлого века. Но моему первому заочному впечатлению об армянах не суждено было долго просуществовать, потому что скоро начались карабахские события и на первый план в Армении (в тогдашнем СССР!) вышли вовсе не Матевосяны, а Балаяны, Капитукяны и прочие двуногие твари…

Почему я остановился на этих, не очень-то приятных деталях? Знаете, есть такая поговорка, что дыма без огня не бывает. Кремль, конечно, использует армян в своих целях, но сказки про «великую Армению» не в Москве сочинили, или же ненависть к тюркам не в Москве привили армянам – все это они сами сделали. Другое дело, что еще при Петре Первом российские стратеги поняли, что армян можно использовать в интересах российской империи.

В настоящее время разыгрывается именно этот сценарий. Когда Путин в Кремле не поднимал трубку и не отвечал звонкам Николя Пашиняна, мы говорили, что не торопитесь, всему свое время, просто Путин решил чуть-чуть наказать армянского «соросенка».

Дальнейший ход событий уже всем известен. Как во время апрельских боев, азербайджанскому руководству вновь пришлось остановить наступление нашей армии. Конечно, кое-какие гуманитарные аспекты военного столкновения необходимо было согласовать, но все же чувствуется, что миссия нового соглашения не ограничивается исключительно гуманитарными проблемами.

Мы постоянно стараемся быть в курсе того, как освещают, как анализируют карабахские процессы российские издания. Поверьте, попадаются статьи, в которых авторы анализируют такие вопросы, как спрос на отдельные виды оружия. Выходит, что карабахский военный театр, где гибнут не только военные, но дети, женщины и старики, для кого –то служит испытательным полигоном!

Вот, именно по этой причине мы начали эту небольшую статью о том, как нас – народы Южного Кавказа используют в качестве подопытных кроликов.

Привлекает внимание и другое обстоятельство: Кремль хочет, чтобы страсти в регионе накалились до предела, чтобы армяне и азербайджанцы сами пригласили российских миротворцев. Поэтому они с особым вниманием анализируют заявления азербайджанских и армянских политиков, дипломатов и военных.

Следовательно, однозначно можно констатировать, что «игра больших геополитических фигур» продолжается. Возможно, армянам кажется, что они играют «свою игру». Но им это только кажется, потому что рано или поздно наступает конец всем играм, и тогда все начинают трезво оценить свои выигрыши и проигрыши. Вот тогда армяне поймут, как глубоко они заблуждались…