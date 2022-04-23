Защитники Мариуполя не собираются сдаваться, полк «Азов» будет держать оборону города.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник главы президента Украины Михаил Подоляк.

«Они точно не будут сдаваться. Это принципиальный вопрос, это символ несокрушимости Азова», — отметил советник руководителя ОПУ.

Кроме того, Подоляк уверен, что зеленый коридор из Мариуполя мог бы способствовать улучшение репутации России: «Мне кажется, что после событий в Киевской области именно в Мариуполе РФ могла бы доказать, что все же, не все человеческое потеряли. То есть, дать возможность забрать гражданских, военных, раненых, прежде всего. Это было бы хорошо для их репутации, которой практически уже нет», — заявил Подоляк.