План регионального развития столицы Азербайджана до 2030 года уже готов.

Об этом говорится в отчете о деятельности Союза архитекторов Азербайджана за 2017-2022 годы.

Согласно плану, новая Бакинская агломерация должна соединить Баку с Абшеронским районом и городом Сумгайыт и таким образом охватить практически весь Абшеронский полуостров.

«Архитектура городов Азербайджана с каждым днем меняется, становится более привлекательной и радует своей уникальностью. Сегодня архитектура является одним из приоритетных направлений в развитии страны. Независимый Азербайджан в последние годы вступил на новый этап развития и достиг больших успехов. В ближайшем будущем нас ожидают еще большие перемены», — говорится в отчете.