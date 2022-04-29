В Баку прошла презентация социального проекта Общественного объединения «Поддержка глухих» (Karlara Dəstək), партерами которого выступают Общественное объединение «Региональное развитие» (RIIB) и Телекоммуникационная компания NAR.

Как сообщает #, данная инициатива направлена на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает создание электронной платформы, которая предоставит дополнительные формы для глухих и слабослышащих людей, проживающих в Азербайджане.

Русский дом участвует в данном проекте по поддержке инициативы клинического психолога Учебно-экспериментальной лаборатории, лектора-преподавателя по психологии кафедры социальных наук Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Нармин Ахмедзаде, с которой она выступила после участия в программе Россотрудничества «Новое поколение/ New generation».

С приветственной речью к собравшимся обратились начальник отдела Русского дома в Баку Дмитрий Егоров, сотрудник Общественного объединения «Региональное развитие» (RIIB) и координатор проекта Нармин Амирова.

Презентацию провели председатель Общественного объединения «Karlara Dəstək» («Поддержка глухих») Кямран Абасов и переводчик организации Тамилла Панахова.

Мероприятие посетили депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир оглу, молодежные и общественные организации, участники разных лет программы «Новое поколение».

Сайт jestdili.az — первый в Азербайджане онлайн-словарь жестового языка. В словаре отражен определенный набор слов, который объяснит речь людей с нарушениями слуха и речи на языке жестов. В общей сложности около 3 000 слов были переведены на жестовый язык.

В рамках проекта «Родной жестовый язык», реализуемого ОО Karlara Dəstək («Поддержка глухих»), была создана рабочая группа с участием ряда специалистов Министерства образования Азербайджана, Института языкознания имени Насими Национальной академии наук (НАНА), Азербайджанского государственного педагогического университета и экспертов жестового языка.

Информация о словах, переведенных на жесты для людей с проблемами слуха и речи, размещена на сайте www.jestdili.az в формате фото и видео.