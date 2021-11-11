Каждый зритель, который сегодня купит 1 билет в кассе любого из кинотеатров Park Cinema, получи
Так, на сегодняшний день в репертуаре Park Cinema есть фильмы самых различных жанров и на самый разный вкус. Это и начало новой фазы от Marvel – «Вечные», и очередной шедевр Ридли Скотта – «Последняя дуэль», и документальный фильм «Фулья», а уже сегодня состоятся сразу четыре премьеры – культовая «Семейка Аддамс», «Французский вестник» Уэса Андерсона и «Прошлой ночью в Сохо» и турецкая комедия «Незваный гость».
Акция «1+1» распространяется на фильмы любого формата, в любом зале и любое время дня. Напомним, что в сети кинотеатров Park Cinema функци