Обычно на день рождения подарки принимают, но сеть кинотеатров Park Cinema решила сделать подарок своим гостям, сообщает #.

Каждый зритель, который сегодня купит 1 билет в кассе любого из кинотеатров Park Cinema, получи т один билет в подарок. Акция действительна на протяжении одного дня и, что примечательно, будет проходить в четверг – традиционный для кинопремьер день.

Так, на сегодняшний день в репертуаре Park Cinema есть фильмы самых различных жанров и на самый разный вкус. Это и начало новой фазы от Marvel – «Вечные», и очередной шедевр Ридли Скотта – «Последняя дуэль», и документальный фильм «Фулья», а уже сегодня состоятся сразу четыре премьеры – культовая «Семейка Аддамс», «Французский вестник» Уэса Андерсона и «Прошлой ночью в Сохо» и турецкая комедия «Незваный гость».

Акция «1+1» распространяется на фильмы любого формата, в любом зале и любое время дня. Напомним, что в сети кинотеатров Park Cinema функци онирует четыре кинотеатра – Park Cinema Flame Towers, Pa rk Cinema Park Bulvar, ParkCin ema Metropark и Park Cinema Za qulba Mall. Park Cinema – единственная в Азербайджане сеть кинотеатров, внутри которой функционирует зал IMAX.