Подача природного газа из России в Армению приостановлена в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье».

Как передает #, со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения».

«В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье» с 18 по 19 октября будет приостановлена поставка природного газа в Армению», — говорится в заявлении пресс-службы.