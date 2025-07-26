Подача природного газа из РФ в Армению после проведения аварийно-восстановительных работ в Грузии возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».

«26 июля возобновилась подача природного газа в Армению, временно приостановленная в Грузии в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке «Казах-Сагурамо» транзитного газопровода «Северный Кавказ — Закавказье», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что 24 июля подача природного газа из РФ в Армению будет временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии. В компании тогда отмечали, что бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.