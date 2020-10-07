Под руководством Верховного главнокомандующего в Центральном командном пункте МО состоялось оперативное совещание

7 октября Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев посетил Центральный командный пункт Министерства обороны.

Об этом в среду сообщает пресс-служба главы государства.

Министр обороны Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Центральном командном пункте Министерства обороны состоялось оперативное совещание с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров соединений, находящихся во фронтовой зоне.