В Брянской области России снова сошел с рельсов грузовой состав. Сообщается о подрыве железнодорожного полотна неизвестными.

Инцидент произошел в 21:47 по бакинскому времени недалеко от станции Снежетьская, что чуть восточнее от самого Брянска. По данным «Российских железных дорог», с рельсов сошли 20 вагонов грузового состава и локомотив. Никто не пострадал. Причиной названо «незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в районе станции Снежетьская «сработало неустановленное взрывное устройство».