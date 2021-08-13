Среди населения Грузии число сторонников присоединения страны к НАТО и ЕС по-прежнему высокое. Так, по итогам исследования NDI, 76% опрошенных поддерживают интеграцию Грузии в ЕС, 11% – против, а 13% не определились с мнением в данной связи. Что касается интеграции в НАТО, 74% респондентов NDI выступают – за, 11% – против, а 14% – затруднились ответить.

Таковы результаты очередного исследования, проведенного в Грузии в период 13–25 июля американской неправительственной организацией – Национально-демократическим институтом (NDI), сообщает Голос Америки.