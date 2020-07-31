Почти 80% американцев считают власти КНР ответственными за пандемию

Почти 80% граждан США считают, что вина за распространение коронавируса по планете лежит на руководстве Китая, которое, по их мнению, не смогло сдержать инфекцию на этапе возникновения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Pew Research Center.

Согласно данным опроса, 51% респондентов в США полагают, что первоначальные действия КНР по борьбе со вспышкой внесли большой вклад в распространение вируса на Земле, 27% считают, что этот вклад был значительный.

Относительно сдерживания вспышки внутри самой КНР, больше половины американцев (64%) оценивают работу властей страны как плохо выполненную. 43% опрошенных заявили, что Китай «очень плохо» справился со сдерживанием коронавируса.

Кроме того, 50% респондентов заявили, что США должны привлечь к ответственности Китай за его роль в возникновении пандемии, несмотря на возможное ухудшение экономических отношений. В свою очередь 38% американцев полагают, что прочные отношения с КНР важнее текущих разногласий.