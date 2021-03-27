Почти 70% украинцев считают Россию агрессором и хотят вернуть Крым

В Украине большинство людей поддерживают деоккупацию Крыма. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса от Рейтинг.

Согласно обновленным данным, за возвращение полуострова в состав Украины выступают 68% респондентов. Государство должно смириться с оккупацией Крыма Россией — 21% опрошенных.

В вопросе возобновления подачи воды мнения украинцев разделились. Так, 45% поддерживают такую инициативу, а 48% — выступили против восстановления водоснабжения оккупированного полуострова.

Более 70% украинцев также считают, что Россия является агрессором, однако 22% с этим не согласны.

Соцопрос проводили в период 23−24 марта среди 2500 человек в возрасте от 18 лет и старше.