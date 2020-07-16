Почти 40 тысяч человек заразились коронавирусом в Бразилии за последние сутки

Бразильские медики за последние 24 часа выявили почти 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, общее число заболевших приближается к отметке в 2 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава страны.

По данным министерства, с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 966 748 человек, в том числе 39 924 — за последние сутки.

Число жертв инфекции за этот же период увеличилось на 1 233, всего погибли 75 366 пациентов.

Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных и умерших от COVID-19.