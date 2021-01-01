Почеттино сегодня прибудет в Париж и подпишет контракт с «ПСЖ»

Бывший тренер «Эспаньола» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино возглавит «Пари Сен-Жермен».

Аргентинец прибудет в столицу Франции в эту пятницу вместе со своим штабом. Стороны подпишут контракт в течение выходных. Уже в воскресенье возобновятся тренировки «ПСЖ».

Перед наступлением нового календарного года Почеттино находился у себя дома в Лондоне. Там он решил провести праздничный период.

Почеттино оставался без работы с момента увольнения из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года. «ПСЖ» на этой неделе официально объявил о прекращении сотрудничества с тренером Томасом Тухелем.

Сообщалось, что контракт Почеттино будет рассчитан до 2023 года. (sports.ru)