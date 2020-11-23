Почему жилье в Турции менее затратное, но более выгодное вложение?

В текущем году наши граждане проявляли высокий интерес к турецкой недвижимости. По итогам истекших месяцев мы оказались на пятом месте среди покупателей после иранцев, иракцев и россиян.

По данным Института статистики Турции (TÜİK), в октябре этого года азербайджанцы купили в этой соседней стране 137 квартир, что на 12 квартир, или 9,6% больше аналогичных сделок в октябре минувшего года. А по результатам десяти месяцев наши граждане приобрели 1020 квартир, что на 66 единиц, или 6,9% больше показателей аналогичного периода прошлого года. То есть, несмотря на пандемию, азербайджанцы в этом году продолжили активно приобретать жилье в братской стране.

Как сказал в беседе с корреспондентом # учредитель Евразийской платформы миграционных инициатив, председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов, границы с Турцией не закрыты и между странами осуществляется авиасообщение, в частности, действуют авиарейсы «Баку – Стамбул» и «Стамбул — Баку». Наши граждане могут посещать Турцию, сдав в обязательном порядке тесты на коронавирус. При наличии веских оснований турецкие граждане тоже могут посещать Азербайджан. Несмотря на то, что границы как бы закрыты, авиасообщение имеется, миграционный обмен осуществляется на уровне авиаперевозок.

Что же касается интереса азербайджанцев к турецкой недвижимости, по свидетельству специалиста, вкладывать в недвижимость на территории соседней страны нашим гражданам выгодно.

«Я общался с теми нашими гражданами, которые собирались, а в последствии приобрели недвижимость в некоторых городах Турции. Если сопоставить цены в Баку, жилье в крупных городах Турции намного дешевле. Получается, что с финансовой точки зрения, такое приобретение выгодно. Скажем, имея на руках определенный капитал, его можно вложить в имущество и выгоднее это сделать в соседней стране. В довесок этому, такое приобретение считается еще и перспективным, поскольку предполагает также определенные возможности заработка. Например, некоторые азербайджанцы покупают квартиры и после сдают их в аренду. Таким образом, спустя время окупается часть потраченных на покупку денег».

О Баку сегодня этого не скажешь. Просевший из-за пандемии рынок аренды столицы проигрывает сравнение с крупными турецкими городами. Большая часть арендной недвижимости, говорит он, сегодня пустует из-за пандемии, закрытых рабочих мест, ограничений на границах и пр. Так или иначе все эти процессы привели к серьезному оттоку потенциальных съемщиков, что привело удешевлению арендуемых площадей. Чего не скажешь о Турции. В крупных турецких городах сегодня тема сдачи в аренду квартир достаточно актуальна. Получается, что вкладывать в турецкую недвижимость выгодно как с точки зрения ее относительно более низкой стоимости, так и в контексте перспектив – через определенное время недвижимость окупается. Для полноты картины растущего спроса, иные наши граждане планируют переехать в соседнюю страну, а значит, тема собственного жилья для них особенно актуальна.

«Есть еще одна формирующая спрос составляющая – определенная часть нашего населения по каким-то причинам планирует проживать на территории братской страны. Соответственно, им удобно и выгодно приобрести там собственное жилье, нежели снимать квартиру, — продолжил Аллахверанов. — Тем более, что стоит аренда в Стамбуле и других крупных городах недешево. Высокая стоимость аренды в Турции также способствует растущему интересу на покупку там жилой недвижимости. Иные имеющие виды на жительство в этой стране граждане Азербайджана планируют открыть свой бизнес, либо трудоустроиться по найму – т.е. у желающих переехать могут быть различные причины, а проще всего это сделать, имея свое жилье. За последний год я общался с нашими людьми, которые купили квартиры и переехали в Турцию. Как правило, это семьи, где есть студенты, получающие образование в этой стране».

В контексте растущего интереса у азербайджанцев, интересно, что спрос на недвижимость в Турции у покупателей из других стран заметно ослаб. Так, иностранцы приобрели в Турции в октябре этого года 946 квартир, что на 7,3% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. При этом больше всего жилья в Турции в январе-октябре этого года приобрели граждане ИРИ — 5565 квартир, Ирака – 5074, России – 2295, Афганистана – 1502. Соответственно, граждане Азербайджана находятся на пятом месте среди лидеров по числу сделок по недвижимости в Турции.