Почему Украина не может выбрать военный путь решения конфликта на Донбассе?

Об отношениях Украины и России написано достаточно. Собственно тут рассказывать много и не надо, они и так понятны. Россия аннексировала Крым, а также является одним из главных акторов донбасского конфликта.

Переговорный процесс между Украиной и Россией, начиная со времен президентства Петра Порошенко, ни к чему не привел. Более того, даже где-то и обострил отношения. Приход к власти Владимира Зеленского вселял в себя много надежд на то, что он сможет решить донбасский конфликт и каким-то образом договориться с Россией, но, как показала практика, договориться с российской стороной не удалось. Более того, если

вспомнить переговоры «нормандской четверки» по донбасскому конфликту, а также и формулу Шайнмайера, то можно сказать, что украинская сторона проигрывает переговорный процесс.

О том, какие процессы, сейчас развиваются в отношениях между Украиной и Россией, есть ли надежда на урегулирование донбасского конфликта, рассказал в интервью # украинский политолог Евгений Магда.

— Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил о том, что он не боится встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Что он имел ввиду, когда он это говорил? Зачем он должен вообще бояться Путина?

— Владимир Зеленский, судя по всему, хотел показать, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным. Кроме того, в интервью Euronews украинский президент стремился подчеркнуть, что заинтересован в урегулировании конфликта на Донбассе. Проблема выглядит несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд, поскольку продолжается необъявленная война между Россией и Украиной, и прямые переговоры между украинским и российским президентами вряд ли станут успешными для Зеленского. Причина проста – Путин не только имеет больше политического опыта и ресурсов, он куда циничнее своего украинского коллеги. Я вижу, что Зеленский хочет как можно скорее урегулировать конфликт на Донбассе, но мне досадно видеть, что он не понимает: оперативно решить этот вопрос можно только по сценарию Кремля, реализация которого не понравится миллионам граждан Украины.

— На каком уровне сейчас находятся переговоры вокруг донбасского конфликта? Есть ли консенсус по какой-либо конфигурации процесса урегулирования данного конфликта? Либо Россия все время намерена саботировать переговорный процесс?

— Как я уже отметил, Россия хочет решить конфликт на Донбассе по своему сценарию. Он предполагает заталкивание оккупированных сегодня украинских территорий в состав нашей страны на условиях Кремля и их превращение в тормоз развития Украины. Эта логика Путина очевидна, думаю, не только украинцам, но и нашим партнерам. Тем временем продолжаются переговоры в трехсторонней контактной группе в Минске, там Россия выдвинула ультиматум: изменить постановление Верховной Рады о проведении местных выборов, намеченных на 25 октября. Подобное поведение России свидетельствует о цинизме ее руководства, его стремлении вернуть Украину в зону своего влияния.

— Сейчас Украина получает огромную финансовую помощь на военные расходы от западных стран. Также она подписала ряд военных соглашений с Турцией. Как вы считаете, возможно ли, чтобы на каком-то этапе Украина захотела решить данный вопрос силовым методом?

— Огромная финансовая помощь Запада Украине, в том числе – на военные расходы – это миф. США в 2020-м финансовом году выделили на военную помощь Украине 250 миллионов долларов, другие государства Запада таких действий не предпринимают. Так что, основную тяжесть военных расходов несут на себе граждане Украины.

Отношения с Турцией в сфере военно-технического сотрудничества у Украины взаимовыгодные, в частности, работа по созданию ударного беспилотника силами специалистов двух наших стран. К тому же Украина закупила партию БПЛА «Байрактар».

Что касается возможного военного решения конфликта на Донбассе, есть одна проблема: Россия. Ее нормативные документы предполагают возможность использования ядерного оружия даже против неядерного государства в случае агрессии. Это означает, что украинская армия в случае решительных действий против сепаратистов не сможет применять артиллерию и танки, ракеты, и боевики просто прижмутся в случае необходимости к российско-украинской границе, сотни километров которой сегодня не контролируются украинскими пограничниками. Поэтому Киев настаивает на политико-дипломатическом пути освобождения Донбасса и не забывает о необходимости возвращения Крыма в состав Украины.