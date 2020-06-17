Почему спортивные кумиры азербайджанской молодежи поощряют поклонников губить свое здоровье?

В прошлом году были обнародованы итоги клинических испытаний вреда энергетических напитков. Исследование, проведенное в Университете Пасифик (США) показало, что энергетические напитки вызывают аритмию и нарушают кровяное давление.

А биологи из Канады выяснили, что подростки и молодежь, активно употребляющие энергетические напитки, чаще страдают от тахикардии, приступов тошноты и припадков, чем остальные дети.

По рекомендации, опубликованной Американской Академией Педиатрии в 2011 году, детям и подросткам не стоит пить энергетики. Причина в том, что от частого употребления у них может развиться кофеиновая зависимость, а также повредиться развивающиеся сердце и мозг.

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кофеин, содержащийся в энергетических напитках в больших дозах, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Передозировка кофеина вызывает тошноту и рвоту, учащённое сердцебиение, судороги, высокое кровяное давление, а в некоторых случаях даже смерть. Частое употребление приводит к диабету второго типа, ухудшает здоровье зубов, грозит ожирением, неврологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ряд серьёзных проблем может возникнуть у беременных женщин — это выкидыши на поздних сроках, низкий вес младенца и мертворождение.

Исследование, результаты которого были опубликованы в Interantional Journal of Health Sciences в 2015 году, показало, что чрезмерное потребление энергетических напитков также приводит к повышенной нервной возбудимости, бессоннице, желудочным расстройствам, головным болям и избыточному диурезу (образование мочи).

Вышеперечисленными фактами можно констатировать, что энергетические напитки – продукт, вред которого доказан. Во многих странах мира, включая и Азербайджан, запрещена продажа энергетических напитков несовершеннолетним лицам. Однако, несмотря на эти ограничения энергетические напитки очень популярны среди молодежи. Рост потребления энергетических напитков, наблюдающийся последние годы в Азербайджане, стимулируется посредством рекламы этой продукции.

К рекламе энергетических напитков в Азербайджане привлекаются известные спортсмены. Так, 8 марта 2019 года был подписан контракт, согласно которому лицом марки Bizon в Азербайджане стал прославленный спортсмен Рафаэль Агаев. Билборды с изображением пятикратного чемпиона мира, одиннадцатикратного чемпиона Европы Рафаэля Агаева, рекламирующего энергетический напиток Bizon можно увидеть во многих местах Баку.

А 16 июня этого года состоялась церемония подписания контракта с известным азербайджанским кикбоксером Забитом Самедовым, который стал лицом марки Berg.

Здесь возникает вопрос — насколько уместна в стране реклама энергетических напитков известными спортсменами? По идее спортсмены должны пропагандировать здоровый образ жизни и правильное питание, на своем личном примере показывать, как нужно заботиться о здоровье нации, говорить о вреде табака, наркотиков и алкоголя, не говоря уже об энергетических напитках. Но в реальности мы наблюдаем, что известные спортсмены активно рекламируют энергетические напитки, умышленно привнося в эту продукцию веяние спорта и здорового образа жизни. Насколько правильно, что спортивный кумир азербайджанской молодежи пропагандирует вредную для организма продукцию, поощряя своих поклонников губить свое здоровье?

В первую очередь этот вопрос должны задавать себе спортсмены, давая согласие на участие в рекламе вредной для здоровья продукции. А всем тем, кто понимает, что их здоровье находится в своих же руках, необходимо не забывать одну непреложную истину — хороший продукт в рекламе не нуждается.