Почему русские иронизируют по поводу Турана — забытая мелодия российских политологов

В начале девяностых годов прошлого столетия, когда рушилась полувековая геополитическая схема или архитектура мира, наши российские коллеги много писали и говорили о «турецкой полосе» на карте мира, которая географически соединяла Турцию, Азербайджан и Центральную Азию, и которая претендовала на роль нового восстановленного Шелкового Пути.

Но не всем предсказаниям политологов суждено было реализоваться – бывшие центрально-азиатские, советско-тюркские республики стали независимыми государствами, и их новые лидеры, почуяв вкус власти стали больше думать не о каком-то тюркском единстве или о восстановлении великого Турана, а об усилении и продлении собственной власти.

Поэтому гипотетическая тюркская полоса со временем стала меньше занимать умы российских политологов. Но почему-то они вспомнили о ней буквально на днях, когда шла Вторая Карабахская Война.

Причину такого восстановления утраченной памяти или политической амнезии не так уж трудно угадать: в течение полутора месяцев, пока шла война, Анкара постоянно была рядом с Баку, поддерживая его политически и дипломатически, даже не раз заявляла, что готова поддерживать Азербайджан и военными средствами, конечно, если будет в этом необходимость.

Плюс, армянские источники тиражировали свои лживые информации – якобы турецкая армия воевала на стороне Азербайджана, якобы Анкара собирается оккупировать весь Южный Кавказ и т.д.

Российские и армянские источники были правы в одном: на самом деле роль Турции на Южном Кавказе не прежняя, она растет и усиливается, потому что в Баку и Анкаре уже нет сомнения, что сильная интеграция между двумя странами не только веление времени, но и Господа Бога, потому что формула «одна нация, два государства» не пустой политический или дипломатический шаблон, не какая-та модная акустика, а уже испытанная десятилетиями политика, не имеющая других альтернатив.

Понятно, что подобные заявления вовсе не по душе российским политологам и геополитикам, которые в большей степени являются националистами, славянофилами и велико -державниками, нежели современными демократами. По этой причине, теперь им всюду мерещится «великий Туран», тюркский НАТО и т.д.

Российских политологов стоит поблагодарить за то, что они своими галлюцинациями продвигают различные тюркские проекты: их статьи читают представители и других тюркских народов, начинают всерьез задумываться о гипотезах российских политологов и их тюркские коллеги.

Признаться, когда лично я читаю что-то о великом Туране или о тюркском НАТО, невольно задаюсь вопросом: собственно говоря, а почему бы нет?

Если не вызывают насмешку или иронию такие выражения, как арабский или русский НАТО, почему же мы не можем всерьез рассуждать по поводу тюркского НАТО?

Понятно, что теперь 21-й век и старый пантуранизм в его классической форме уже кажется не очень-то приемлемым с точки зрения современных политических реалий –тут также требуется новаторский подход.

Плюс, до сих пор историками не точно и однозначно установлено был ли исторический Туран, или это всего лишь плод фантазии тюркских националистов, или персидского поэта, автора «Шахнаме» Фирдоуси?

На физической карте мира есть довольно разные территории с названиями Туран. Даже в биологии, точнее в фауне древнего мира имеются животные с подобным названием – например, как можно забыть известного туранского тигра, который, к сожалению, уже полностью истреблен.

Вдобавок, в самые разные периоды древней истории в мире существовали великие тюркские империи, которые можно в принципе считать государствами пост-туранского мира, когда первый и единый Туран полностью распался, тюркские народы начали создавать новые государства уже на новых территориях.

Когда российские авторы обсуждают подобные проблемы, они не учитывают другие весьма важные детали: «жизнь двух и более враждебных друг другу этносов на одной и той же территории превращает государство и общество в химеру — образование нестойкое и опасное для людей, в него входящих». (Л.Гумилев).

Чтобы избежать этого, россиянам следует вникнуть в суть настоящего славяно-тюркского союза.

Что станет с Россией в геополитическом плане, если ее оставят тюркские республики, плюс, не только члены СНГ, но и некоторые внутренние акторы, т.е. субъекты Российской Федерации? Да, уже ушла Украина, рано или поздно уйдет и Беларусь! Захотят расширить свои права и полномочия Татарстан или Башкортостан! Поверьте, тогда точно будет не до смеха и иронии…