Война между Россией и Украиной, подтолкнувшая спрос на недвижимость в соседних нам странах, не привела к похожим результатам на местном рынке недвижимости. Под влиянием кризиса россияне предпочли Турцию, а проживающие в России наши сограждане больше продают приобретенные раньше в Азербайджане объекты и квартиры, формируя отрицательную динамику спроса.

Как пишут российские СМИ, с начала вторжения в Украину спрос граждан РФ на жилье в ОАЭ вырос почти наполовину, поскольку потенциальные инвесторы потеряли возможность приобретать его в Европе из-за санкций. Теперь их спрос поменял направление в сторону Турции и ОАЭ, в частности Дубая. С начала войны спрос на жилье в арабской стране, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 40%. Касается это большей частью среднего класса, пишет economics.segodnya.

По данным издания, количество сделок увеличилось на 70% по сравнению с минувшим годом. Причем, число россиян, желающих купить жилье в Дубае, резко выросло именно с начала февраля текущего года. Интересуют их, в частности, и Турция, Грузия, Таиланд. Как отмечает в беседе с # эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев, нашу страну эти тренды обошли стороной:

«Какого-то заметного явления, чтобы граждане России или проживающие там наши соотечественники приобретали бы квартиры в Азербайджане, пока не заметно. Напротив, из-за сложной экономической ситуации наши соотечественники продают здесь недвижимость, чтобы удержать на плаву свой бизнес в России. При этом сбывают они даже ниже реальной стоимости. В целом же особого влияния войны на данный момент не ощущается. То ли дело в сопредельных нам Турции и Грузии – там уже ощущаются волны растущего спроса».

По мнению специалиста, рассуждая логически, спрос россиян в первую очередь должен был принять именно местный рынок, а потом уже соседние страны:

«По идее, это мы должны были принять российских инвесторов, поскольку к этому располагает близость наших стран – в Азербайджане популярен русский язык, множество школ и университетов на русском. Но дело в том, что в Турции развитый рынок недвижимости, особенно активно работают пиар и менеджмент в этой сфере. Кроме того, покупая недвижимость инвестор получает возможность жить в этой стране сколь угодно, даже не располагая ее гражданством. Потому интерес россиян к турецкой недвижимости объясним».

Изменить ситуацию в нашу пользу возможно, полагает Фарзалиев и предлагает свой рецепт действий:

«Для этого следует, в первую очередь, устранить все препятствия для желающих инвестировать в азербайджанскую недвижимость, — полагает он. – Скажем, по нашему законодательству иностранец должен иметь определенную сумму на счете местного банка, чтобы приобрести здесь дом. Кроме того, госпошлина, которая уплачивается при купле-продаже для иностранцев, трехкратно выше, чем для граждан. В довесок прочему, с них требуется разрешение на временное проживание, выдаваемое Государственной миграционной службой. В случае с дворовыми домами, если такое жилье покупает иностранец, тогда он может перевести на себя только дом».

По мнению аналитика, упомянутые препятствия следует устранить для активизации спроса на местный жилищный фонд. На взгляд Фарзалиева, наша недвижимость имеет инвестиционный потенциал, причем речь о недвижимости, расположенной не только в столице, но также регионах страны. А потому следует создавать условия для капиталовложений иностранными гражданами, повернуть сюда русло спроса.