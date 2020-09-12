Почему Россия не препятствует переселению ливанских армян в Карабах? – отвечает Григорий Трофимчук

Вопрос переселения армян из стран Ближнего Востока на оккупированные территории Азербайджана встал уже ребром, после того как новоизбранный глава сепаратистов Араик Арутюнян у себя на Twitter странице, заявил о начале переселения на оккупированные территории ливанских армян.

Данный шаг противной стороны, цель которого окончательно изменить демографическую ситуацию в Нагорном Карабахе, не оставляет Азербайджану иных методов урегулирования, кроме как военного, и уже сегодня заведующий отделом по международным вопросам Хикмет Гаджиев посетил прифронтовую зону. О том, как переселение ливанских армян в Карабах будет влиять на урегулирование конфликта, почему имея рычаги давления на Армению, Россия никак не препятствует данному вопросу, рассказал в интервью #, российский политолог Григорий Трофимчук.

— В Армении заявляют о том, что они будут размещать ливанских армян на оккупированных территориях. Армяне уже распространили видео с первыми переселенцами из Ливана. Насколько данное решение правомерное, и как международные институты могут предотвратить данный процесс?

— Прежде всего, этой темой тестируется обстановка – насколько на самом деле осуществим такой план. После этого уже могут определяться и более конкретные параметры: количество мигрантов, районы их расселения и т.п. Но сначала – информационная обработка международного мнения. Пришлые, приезжие соотечественники могут быть оптимальным вариантом для укрепления Ереваном этого региона, так как снизят нагрузку на призывников, непосредственно являющихся гражданами Армении.

Лагеря этих переселенцев, беженцев, как угодно можно их называть, могут стать дополнительным буфером в зоне линии соприкосновения. Международные институты и наблюдатели в ходе этого информационного тестирования пока что никак особенно не перевозбудились, их это волнует мало. А Евросоюзу вообще было бы выгодно, чтобы для исхода людей из Сирии, Ливана и других горячих мест были найдены новые пункты размещения, так как Турция выдвигает по проблеме приёма таких беженцев всё больше требований.

Поэтому территории, находящиеся под контролем Армении, представляются в этом смысле неплохим вариантом. Никто ничего останавливать в этом плане не будет, всё зависит только от инициативы самого Еревана, который заявит о желании помочь соотечественникам.

— Хорошо, а почему Россия, будучи одной из сопредседателей МГ ОБСЕ и заявляющей о своей не заинтересованности в нагнетании обстановки, никак не препятствует этому процессу?

— Если этот процесс приобретет массовый характер, то какое-то заявление от представителя РФ в МГ ОБСЕ, теоретически, ожидать можно. Однако беженцы ведь не собираются перебираться в новые, карабахские края под видом боевиков, поэтому такое переселение вряд ли вызовет волну возмущения, тем более на официальном уровне. В любом случае, уровень резонанса проблемы зависит от Азербайджана.

Если официальный Баку будет жёстко ставить вопрос перед сопредседателями, то он, вероятно, и получит какое-то развитие. Но мы не видели никакой особой реакции наблюдателей, контролёров и по более важной теме: карабахским тезисам Никола Пашиняна, уже на протяжении двух лет меняющим суть и характер переговорного процесса. Так что с беженцами всё ещё проще.

— Может МГ ОБСЕ как-то повлиять на эту ситуацию?

— Теоретически, конечно, может, ведь эта ситуация относится к компетенции МГ ОБСЕ и влияет на обстановку в Карабахе и вокруг него. Но практически – нет. Так как данная группа, как хорошо видно по мини-войнам апреля-2016 и июля-2020, числится инспектором только формально, и на урегулирование обстановки практически не влияет. Раз эта группа не смогла остановить столкновений между армиями двух стран, то такой более мелкий вопрос как с переселенцами, который, скорее, относится к гуманитарной сфере, вообще пройдёт мимо её внимания.