Армения препятствует устойчивой реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество.

Как передает #, об этом говорится в сообщении Государственной службы особой связи и информационной безопасности Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что Государственная миграционная служба запустила портал reintegration.gov.az с целью обеспечить устойчивую реинтеграцию армянских жителей в азербайджанское общество.

Порталом могут воспользоваться не только проживающие в настоящее время в Карабахе армяне, но и те, кто выехал в Армению.

Однако ряд провайдеров Армении блокируют некоторые домены, принадлежащие государственным структурам Азербайджана, чтобы препятствовать доступу к ним с территории Армении. Домен reintegration.gov.az также был заблокирован провайдерами Армении.

В целях обеспечения доступа к порталу с территории Армении специалисты Госслужбы особой связи и информационной безопасности скрыли реальный IP-адрес домена. Тем самым удалось восстановить доступ к сайту с территории Армении.

В последние дни сайты госструктур, в том числе reintegration.gov.az, подвергаются кибератакам. В результате принятых превентивных мер обеспечивается надежная защита и бесперебойная работа всех информационных ресурсов, подключенных к сети AzStateNet.