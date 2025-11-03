Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль делает все возможное, чтобы помешать доставке гуманитарной помощи жителям Газы и переходу к процессу восстановления сектора.

«В Израиле мы имеем дело с администрацией, которая с момента заключения соглашения о прекращении огня убила более 200 невинных людей, прикрываясь различными оправданиями и продолжая свою оккупацию. Эти нападения направлены против мира. Но такие действия Израиля никогда не помешают нашему стремлению к справедливому и долгосрочному решению палестинского вопроса. На текущем этапе мы должны увеличить гуманитарную помощь жителям Газы и затем начать восстановительные работы. Израильское правительство делает все возможное, чтобы помешать этому», — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества.

Он указал, что «план восстановления Газы, подготовленный Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества, должен быть немедленно реализован». «Уверен, что со временем мы будем действовать решительнее. Я также выражаю искреннюю благодарность президенту США Дональду Трампу за активную позицию, проявленную им в вопросе установлении режима прекращения огня. Движение ХАМАС, похоже, полно решимости соблюдать соглашение. Однако все мы знаем, что у Израиля очень плохая репутация в этом вопросе», — сказал турецкий лидер.

Он также добавил, что арабские и мусульманские страны «не допустят ни аннексии Западного берега Иордана, ни изменения статуса Иерусалима».