Участие представителей РФ в международных переговорах по установлению мира в Украине будет полезно только тогда, когда в Кремле будут готовы к настоящей дипломатии.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

По его словам, Россия никогда не демонстрировала серьезный подход к содержательным переговорам.

В то же время, по словам Миллера, запланированная встреча представителей разных стран в Саудовской Аравии позволит миру услышать напрямую от Украины об обрушившихся на них ужасах.

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