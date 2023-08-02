Участие представителей РФ в международных переговорах по установлению мира в Украине будет полезно только тогда, когда в Кремле будут готовы к настоящей дипломатии.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

«Я бы процитировал то, что сказал президент Украины (Владимир – ред.) Зеленский, а именно, что он открыт для настоящей дипломатии с Россией, когда РФ будет готова участвовать в такой дипломатии. К сожалению, мы видели, что с самого начала этих усилий, а реально даже до начала этой войны Россия никогда не хотела участвовать в настоящей дипломатии», — заявил представитель Госдепартамента США.