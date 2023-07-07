Как сообщает IRNA, в кулуарах трехсторонней встречи Ирана, Индии и России, организованной на днях министром дорог и городского развития страны с участием 13 стран, для облегчения движения по коридору Север-Юг и в присутствии официальных лиц из разных стран в Тегеране был подписан контракт о реализации проекта Решт-Астара между двумя странами — Ираном и Россией.

Соглашение о контракте на реализацию проекта Решт-Астара было подписано компаниями, представленными двумя странами — Ираном и Россией, и, по данным Министерства транспорта и городского развития ИРИ, проектирование проекта будет осуществлено к концу 2023 года, а его реализация начнется в начале 2024 года.

В настоящем контракте указывается продолжительность проекта, правила и условия проекта, гарантии и т.д. Продолжительность проекта оценивается в 3-4 года.

Эта встреча является продолжением многолетних переговоров, представляющих решающее значение для находящейся в поисках альтернативных маршрутов подсанкционной России. Консультации по созданию железнодорожного маршрута Север-Юг с использованием территории Азербайджана значительно активизировались в последние месяцы.

Весьма удивительно, но одного из ключевых транзитных участников проекта — Азербайджан — в Тегеран почему-то не пригласили. Хотя без него и его согласия вся эта идея лишается смысла – ведь другого короткого железнодорожного пути между Ираном и Россией, кроме как через нашу территорию, не существует. Да, собственно, проект Решт-Астара на этот маршрут и нацелен.

Почему такое становится возможным? Да, у Баку весьма натянутые отношения с Тегераном после известного теракта против посольства Азербайджана. Но тогда может имеет смысл вообще отложить обсуждение такого проекта до полного урегулирования ситуации? Не означает ли нынешняя встреча, что Москва и Тегеран при решении столь важного вопроса могут просто обойтись без мнения Баку? А как иначе расценивать это событие?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты по региону.

Украинский востоковед Григорий Мавров:

— Этот проект более выгоден России и Ирану, чем собственно Азербайджану. Для России это способ создать еще один международный коридор для предотвращения собственной растущей изоляции, а Ирану выгодно потому, что сама постройка недостающего участка железной дороги Решт — Астара будет осуществляться на российский кредит. То есть, Иран получит возможность улучшить свою железнодорожную сетку за счет России.

Тут еще важно заметить, что одновременно с этим происходит формирование общей железнодорожной сети Ирана и Ирака, что в перспективе еще больше сблизит или даже свяжет обе эти страны, а кроме того даст России через порты Ирана и Ирака возможность выйти на Индию и увеличить их взаимный товарооборот. Именно поэтому российские медиа трубят о новых соглашениях с Ираном как о новой сделке века, которая значительно усилит Россию и ее союзника в Тегеране.

Вместе с тем, Баку не очень заинтересован в данном проекте, потому что участие в нем подвергает Азербайджан западным санкциям. Да и втягивание Баку в экономический союз с двумя мировыми изгоями не самая лучшая перспектива для страны, которая имеет гораздо более интересные и перспективные соглашения с Грузией и Турцией, которые уже значительно усилили Азербайджан и во многом стали образцом сотрудничества для других стран.

Кроме того, важно отметить, что отношения между Ираном и Азербайджаном весьма сложные, и местами даже возникает тема иранского вторжения в Азербайджан. Иран не хочет усиления Азербайджана и проводит враждебную политику в отношении Баку, одним словом, для азербайджанской стороны Иран не выглядит как приемлемый и долгосрочный партнер. Именно поэтому финансирование проекта строительства недостающего участка железной дороги Решт — Астара волнует больше Иран и Россию и опосредованно, конечно, Индию и некоторые другие страны региона. Откладывать этот проект на неопределенный срок ни Россия, ни Иран не хотят, потому что он усиливает их экономические возможности, а для России еще и открывает новые возможности для доступа на рынки Индии, а также арабских стран Залива.

Израильский исследователь-иранист, журналист Михаэль Бородкин:

— Проект строительства железной дороги Решт-Астара, да и весь проект коридора Север-Юг в Иране вызывает неоднозначную реакцию. И недавно звучала критика, связанная как раз с тем, что, по словам противников развития этого коридора, Азербайджан занимает ключевую роль в этом вопросе, а у Ирана сейчас очень непростые отношения с этой страной, что ставит под сомнение эффективность всего проекта.

Были и другие возражения, например, депутаты иранского парламента говорили, что из-за строительства железной дороги придется вырубить последние леса, что этот проект будет существовать, пока Россия не помирится с Западом, а потом его смысл опять исчезнет, и т.д. Все эти аргументы отражают общее недоверие Ирана к проектам, продвигаемым Россией, так как Тегеран не слишком рад попадать в полную зависимость от других стран — например, далеко не все в Иране рады сближению с Китаем, полагая, что это ведет к несоразмерному росту влияния Пекина в иранской экономике. В итоге России пришлось взять на себя финансирование этой железной дороги, так как иранская сторона не торопилась инвестировать средства в развитие инфраструктуры.

Поэтому я бы предположил, что сторонники этого транзитного проекта и в Иране, и в России спешат начать реализацию тех его составляющих, которые можно сделать прямо сейчас, чтобы не столкнуться с дополнительными проволочками. Возможно, при этом Россия дала понять Ирану, что, рано или поздно, но ей удастся убедить Азербайджан примкнуть к этому коридору, поэтому стоит приступить к работам немедленно.