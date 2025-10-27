В рамках международного транспортного коридора «Север-Юг» в следующем месяце Иран и Россия подпишут соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в провинции Гилян на севере Ирана.

Об этом заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садег на мероприятии, посвященном началу расширения автомагистрали Саве-Салафчеган.

По ее словам, состоявшаяся в Баку трехсторонняя встреча по транспорту и грузоперевозкам между Азербайджаном, Ираном и Россией имела большое значение. На встрече обсуждалось строительство недостающей железной дороги в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг» — железной дороги Решт-Астара.

Садег сообщила, что в ходе конференции в Пакистане с участием представителей транспортных ведомств обсуждались перспективы создания транспортных связей между Пакистаном и странами Евразии и Кавказа через Иран, а также вопросы налаживания маршрутов Пакистан–Китай–Иран и перевозки грузов из Китая в Иран и Европу через территорию Пакистана.

Иранский министр добавила, что транспортная инфраструктура играет важную роль в развитии региональных отношений. Расширение автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры может сыграть эффективную роль в упрощении логистических связей между Ираном и соседними странами.

Следует отметить, что сегодня в Иране начались работы по расширению автомагистрали Саве-Салафчеган, которая считается пересечением транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».