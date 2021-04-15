Почему растут импорт и цены на продукцию?

На сегодняшний день импортозамещение в сельском хозяйстве и прочих приоритетных отраслях экономики остается одним из самых приоритетных направлений развития для руководства страны. За годы экономических преобразований национальное правительство увеличило бюджет на предоставление субсидий для крестьянско-фермерских и семейных хозяйств. Данные средства были призваны помочь покрыть расходы на приобретение поголовья, оборудования, строительство хранилищ и т.д.

Однако цены на продукты дорожают и, как показывает опыт, тенденция эта лишь будет нарастать. Все это происходит, несмотря на громкие утверждения о том, что в стране работает программа импортозамещения и Азербайджан в состоянии обеспечить себя продуктами питания. По свидетельству # председателя Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессора Фикрета Юсифова, импорт и цены на продовольственные товары стремительно растут. Причем, особенно выраженно этот процесс наблюдается в последние два года.

«По всей видимости, складывающаяся ситуация не тревожит ответственные структуры, однако это весьма опасный процесс, его нельзя игнорировать. — считает ученый. — Резкий и стремительный рост цен на продовольственные продукты усиливает социальную напряженность. А потому возникает вопрос, кому это нужно? Разумеется, правительство не заинтересовано в стремительном восхождении цен на продуктовом рынке страны. Но какими методами думает правительство бороться с теми силами, что создают социальную напряженность, преследуя цели личного обогащения? Усилить контроль за ценами административными способами невозможно, но имеются определенные способы преуспеть и нужно их использовать».

Но обратимся к цифрам официальной статистики, проливающим свет на серьезный прирост ввоза по наиболее потребляемым продуктам. По свидетельству Юсифова, по состоянию на 2014 год импорт в страну был на уровне 9,2 млрд долларов, но уже через пять лет, в позапрошлом году, упомянутый показатель увеличился аж на 4,5 млрд долларов (7,7 млрд манатов), составив 13,7 млрд долларов.

«Существенный прирост импорта означает, что за эти годы местное производство сократилось примерно на такую ​​же величину, и в результате возникла необходимость удовлетворять внутренний спрос за счет импорта», — продолжил он.

Ученый предложил для наглядности приглядеться к растущей статистике ввоза. Так, по сравнению с 2014 годом, в позапрошлом году в страну было импортировано в два раза больше говядины, четырехкратно возрос импорт птицы и птицепродуктов, восьмикратно — риса. Ввоз сливочного и других масел увеличился на 42,6%, на 72,3% возрос импорт чая. Кроме того, ввоз пшеницы вырос на 32,6%, растительных масел — 22,5%. «Эти цифры можно рассматривать как отражение ситуации в аграрном секторе с точки зрения обеспечения внутреннего рынка и импортозамещения. А ведь все это время государство выделяет миллиарды манатов на развитие аграрного сектора и косвенно поддерживает его развитие. Почему, в таком случае, местное производство не может удовлетворить потребности внутреннего рынка?» — задается вопросом Юсифов.

В этой связи звучат заявления, что рост импорта может быть вызван приростом населения, но это в корне неверное утверждение, говорит ученый. Поскольку с 2014 по 2019 годы прирост населения в стране составил лишь 5,7% (583 тыс. человек). В то же время за отчетные годы импорт мяса крупнорогатого скота увеличился на 98,2% в натуральном весе и 182,6% в денежном выражении. Если в 2014 году импорт крупного рогатого скота в натуральном весе составлял 4 тыс. 444,2 тонны (9 млн 938,1 долларов США), то в 2019 году упомянутый показатель вырос соответственно до 8 тыс. 810,5 тонны (на 28 млн 092 тыс. долларов). А ведь это двукратная разница. В то же время прирост импорта в денежном выражении может быть вызван политикой таможни, считает он:

«Сегодня на таможне стоимость завозимого товара оформляют по рыночным ценам внутри страны, а потому существует мнение, что именно этот фактор лежит в основе растущей статистики ввоза.

На таможенной границе повышают цены на импорт искусственно, ориентируясь на расценки на внутреннем рынке и игнорируя инвойсы импортеров.

Но импортер ведь должен что-то заработать и вынужден повышать цены, что приводит к витку нового роста. При очередном ввозе продукции таможня снова ориентируется на уже возросшие цены и так по кругу… С каждым разом цены идут в рост».

Профессор предлагает исследовать сложившуюся ситуацию – почему растет и дорожает импорт? Поскольку все эти годы сельскохозяйственные регионы нашей страны получали дополнительное финансирование. Были также заявлены масштабные и всесторонние работы, направленные в поддержку бизнеса. Предпринимателям выдается льготное финансирование, реализуется комплекс инициатив в направлении улучшения деловой среды и инвестиционного климата. В то же время страна проводит целенаправленную политику по сокращению ввоза продукции, производимой внутри страны. С этой точки зрения, всесторонняя поддержка внутреннего производителя должна сопровождаться соответствующими результатами, выраженными развитием ненефтяных отраслей.