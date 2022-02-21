Немногим ранее под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета, где широко обсуждалось усиление антиинфляционных мер. Здесь также затронули пути обуздания глобальной инфляции, ее влияния на деловую активность, благосостояние и покупательную способность азербайджанцев.

Продолжающееся наряду с оживлением экономики повышение потребительских цен приводит к существенным противоречиям, поскольку во благо лишь рост, опосредованный динамичным прогрессом в народном хозяйстве. В противном же случае инфляция превращается в оковы. По свидетельству экономистов, скачок цен — прямое следствие сильнейшего подорожания на глобальных продовольственных рынках. А вот цифры официальной статистики по продовольственной инфляции, якобы едва превысившей в феврале 2%, чрезмерно занижены, считают в кругах независимых аналитиков.

Между официальной статистикой и реальностью всегда есть существенная разница, говорит экономист Натиг Джафарли: «Пандемия коронавируса привела к рекордному подорожанию стоимости продовольствия в мире, а наш зависимый от импорта продовольственный рынок отреагировал на это соответственно».

Ковид и запущенные на беспрецедентную мощность печатные станки мировых центробанков разбудили проблему, которой мир не видел более 10 лет – это резкий рост цен на продукты питания. Базовые продовольственные товары стремительно дорожают и с этим приходится что-то делать.

Как заметил экономист Парвиз Гейдаров, триггер подорожания – услуги и продовольствие, а основная задача – обуздать воздействие внешнеэкономических потрясений. К этому можно прийти расширением политики экономического стимулирования, считает эксперт, а также путем устранения монополий в русле создания более конкурентной деловой среды, развития местного производства первостепенных продовольственных продуктов. На его взгляд, обуздание цен – это еще и отказ от политики либерализации либо косвенного стимулирования импорта. «Нужно пересматривать порядок и специфику регулирования цен на иные товары в сторону поэтапного перехода к формированию свободной ценовой политики», — сказал эксперт.

Казалось бы, коронакризисные локдауны позади, правительства отказались от жестких карантинов, все восстанавливается, нет обвального обрушения рынков, однако положение такое, каким мы его видим. Цены на продовольствие, товары и услуги стремительно повышаются по всему миру. Сегодня продуктовые индексы на самой высокой планке за последнее десятилетие, а минувший год, пожалуй, останется в нашей памяти как время наиболее сильной ценовой нестабильности.

О серьезном подъеме цен говорится и в отчетах авторитетных международных структур. Средний индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые товары, по итогам прошлого года составил аж 125,7 пункта – на 28,1% больше, чем годом ранее. Для эффективной ценовой политики в сложившейся обстановке специалисты предлагают добиться ценовой эластичности и прозрачной конкуренции, саморегуляции цен на основании спроса и предложения.

«Такой подход поможет усилить конкуренцию и, как следствие, обуздать инфляцию», — уверен экономист Эюб Керимли, считающий, что инфляция у нас не только заносится извне, но подчас создается искусственно. С этой точки зрения, считает он, требуются коррективы в законе «О недобросовестной конкуренции».