В январе-июне годовая инфляция в Азербайджане составила 12,9 процентов, а индекс продовольственных цен вырос на 19 процентов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров на совещании по итогам шести месяцев этого года.

По его словам, в стране утвержден и реализуется специальный план антиинфляционных мер. «В его рамках приняты комплексные решения для здоровой конкуренции на продовольственных рынках и борьбы с ценовыми манипуляциями, а также защиты внутреннего рынка товаров минимальной потребительской корзины. План мер включает также эффективный контроль экспорта и расширение внутреннего производства», — цитируют СМИ главу этого ведомства. Как водится, на словах все выглядит чин чином, а как все это будет обстоять на деле граждане увидят по ценам и своим кошелькам.

Определенные подвижки уже имеются — в результативности «эффективного контроля экспорта» читатель успел убедиться по массовому вывозу местной сельхозпродукции в Россию из-за рекордно укрепившегося там рубля и, как следствие, небывало высоким ценам на местных рынках. Теперь же дело за прочими обещаниями «комплексных» подходов. Что же касается объективности подсчетов прироста цен, аналитики готовы поспорить с приведенными данными. По словам экономиста Неймата Алиева, официальная инфляция на уровне 13–14 процентов своего рода сознательный информационный вброс.

«Инфляция на местном потребительском рынке составила сейчас в среднем 35–40 процентов и продолжает расти, нокаутируя экономику, снижая покупательную способность населения, и все это в итоге приведет к стагнации в торговой сфере. Для любого мало-мальски знакомого с экономикой человека ясно как день – если падает покупательная способность, предприятия и бизнес начинают испытывать проблемы с реализацией товаров и услуг. Как следствие, субъекты хозяйствования сокращают или же вовсе прекращают свою деятельность», — говорит в беседе с # эксперт.

Но ответственные чиновники этого как будто не понимают, поскольку в стране принимаются решения, играющие на рост цен: повышают стоимость дизеля и бензина, растут тарифы на природный газ, электроэнергию, воду, авиабилеты. Наконец, увеличены государственные пошлины. По словам аналитика, триггером инфляции послужила и деятельность таможни. Ранее эксперт отмечал (https://zerkalo.az/tamozhnya-drug-inflyatsii-za-vremya-prebyvaniya-na-postu-safara-mehtieva-tseny-na-importiruemye-v-stranu-tovary-vyrosli-na-197/) , что за время пребывания на посту председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехтиева цены на импортируемые в страну товары выросли на 197 процентов.

«Начиная с 2018 года цены на ввозимые товары выросли трехкратно: уже в том памятном году фиксировался 30-процентный рост, в 2019 году цены на импорт выросли еще на 27 процентов. В позапрошлом году этот рост составил 23 процента, в прошлом году – 21 процент. За январь–апрель этого года импортируемые товары подорожали еще на 20 процентов. Взяв за основу эти данные, путем простых арифметических вычислений приходим к выводу о трехкратном подорожании импорта», — говорит Алиев.

Как правило, основной причиной подорожания государственные мужи называют повышение цен на импорт. И это действительно так. Инфляция в мире растет быстрее, чем ранее прогнозировалось, из-за подорожания продовольствия и энергоносителей, а также проблем, касающихся дисбаланса спроса и предложения. Об этом говорится в распространенном во вторник июльском докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики. В наших реалиях подорожание не ограничено одним лишь обстоятельством импорта вместе с дорожающими зарубежными товарами. В текущем сельхозгоду цены на местные сезонные фрукты и овощи проявили небывалый рост. По словам руководителя Союза свободных потребителей Эюба Гусейнова, все дело в растущем экспорте урожаев азербайджанских фермеров на российский рынок:

«Рекордное укрепление рубля усилило интерес селян к российскому рынку, — комментирует он. – И это не первый такой случай, поскольку обычно удорожание российской валюты к доллару сопровождается массовым оттоком туда местных урожаев, создается дефицит на внутреннем рынке и цены растут. По сравнению с прошлым годом сельхозпродукция в общей сложности подорожала на 70–75 процентов и этот процесс продолжится».