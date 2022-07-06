Цены на недвижимость продолжат расти на волне тотальной инфляции. Квартиры в нашей столице и раньше были дорогим удовольствием, а с началом пандемии и войны в Украине, запустившей процессы удорожания строительных материалов, ценовой маховик разогнался не на шутку и вряд ли остановится.

На взгляд аналитиков рынка, при детальном подходе к причинам подорожания выясняется, что их немало. По словам специалиста этой сферы Рамиля Гасымзаде, в столице дорожают участки под строительство, растет прайс на строительные товары из-за глобальных логистических препон, и все это в итоге приводит к повышению стоимости квартир, особенно в черте города. Наконец, новый фон ложится на почву специфики местного рынка, где спрос уже многие годы не поспевает за предложением. Но главной причиной эксперт считает инфляцию – цены растут на все, и недвижимость не может остаться от этого в стороне.

По его прогнозам, стоимость квадратного метра жилья в столице уже приближается к двум тысячам манатам, но цены превысят и этот психологический уровень. Помимо прочего, строительные компании не могут похвастать достатком финансирования и кредитными линиями коммерческих банков – речь о бизнес-кредитах под залог имущества. Застройщики закладывают свое ликвидное имущество в банки под кредиты сроком не более пяти лет и 15-20% годовых. Дорогие кредиты – еще одни аргумент в пользу ценового роста.

Сегодня в стране полностью обеспечивается внутренний спрос на камень и песок, а импортируются главным образом дерево, пиломатериалы и арматура. Эти и прочие товары ввозятся к нам в большинстве своем из России и Украины. Потому не удивительно, что проблемы с транспортировкой строительных товаров накладывают свой отпечаток на местный рынок, утверждает в беседе с # исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана Эльнур Фарзалиев. На его взгляд, ключевая причина подорожания все-таки исходит из внутренних реалий нашего рынка:

«Уже многие годы строительство сконцентрировано в Баку, потому земельных участков в нашей столице становится все меньше и меньше. Такая ситуация привела к широкой востребованности так называемых «пилотных» проектов, когда застройщики сносят старые многоквартирные дома и возводят на их месте многоэтажные жилые объекты. Известно, что при этом они оплачивают ренту владельцам квартир на время строительства, предоставляют им новое жилье там же или выкупают жилплощадь. В итоге эти расходы оседают на стоимости жилья в данном конкретном здании и подстегивают расценки на весь жилищный фонд», — говорит он.

Впрочем, не все обстоятельства приводят к ценовому росту. Антироссийские санкции усложнили экономическую ситуацию в России, а такое, понятное дело, накладывает свой отпечаток на рынок недвижимости в Азербайджане. Ведь столичные квартиры, говорит Фарзалиев, традиционно считались востребованным инвестиционным направлением у российских азербайджанцев – предпринимателей и рядовых тружеников, выезжающих в РФ на заработки.

Сначала пандемия, а после западные санкции подкосили российскую экономику и финансовые возможности проживающей там диаспоры, потому сейчас инвестиционные аппетиты утихли, поясняет эксперт. Были ожидания, что ситуация в России развернет интерес инвесторов с рынков недвижимости крупных российских городов в нашу сторону, но те сместили акценты на турецкий рынок.

Вопреки ожиданиям на местном рынке сложились противоположные процессы. Соотечественники принялись высвобождать инвестиции, продавая здесь дома и пытаясь таким образом удержать на плаву свои бизнесы в соседней стране.

Словом, война в Украине через российский кризис сыграла и на временное удешевление бакинских квартир. Российские соотечественники выставляли на продажу массу объектов жилого и коммерческого назначения, способствуя росту предложения, но все это преходяще. По имеющимся прогнозам, удорожание столичных квартир продолжится.