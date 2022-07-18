Касаясь рекордного роста цен главным образом на продовольствие, чиновники апеллируют к глобальной инфляции и заносимой ее природе. Но причины подорожания у нас не только внешние, утверждают независимые аналитики, отмечая не последнюю роль в этом процессе фискального прессинга.

Не последнюю, а, пожалуй, ключевую роль в подорожании сыграла таможня, сказал экономист Неймат Алиев, комментируя недавние «чистки» в профильном ведомстве. По его словам, благодаря бывшему руководству таможни, цены в стране росли как на дрожжах. В частности, за время пребывания на посту председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехтиева с 2018 года цены на импортируемые в страну товары выросли на 197 процентов.

«Начиная с 2018 года цены на ввозимые товары выросли трехкратно: уже в том памятном году фиксировался 30-процентный рост, в 2019 году цены на импорт выросли еще на 27 процентов. В позапрошлом году этот рост составил 23 процента, в прошлом году – 21 процент. За январь – апрель этого года импортируемые товары подорожали еще на 20 процентов. Взяв за основу эти данные путем простых арифметических вычислений приходим к выводу о трехкратном подорожании импорта», — говорит Алиев.

Таким образом, отмечает он, импортируемый товар, еще четыре года назад стоивший тысячу манатов, подорожал за это время до трех тысяч манатов:

«Здесь также важно учитывать официальную природу данных по инфляции – все это усредненные показатели, — продолжил он. – Как правило, реальная инфляция выше. Кроме того, ни для кого не секрет, что для предпринимателей и рядовых граждан на таможне устанавливались повышенные сборы по отдельным товарам и их группам. В конечном счете все это отражается в ценах. Ведь где еще в мире можно наблюдать такую динамику подорожания импорта?».

Руководствуясь данными Госкомстата, в 2018 г. в республику было импортировано товаров на 11,5 млрд; в 2019 году – на 13,7 млрд; 2020 году — 10,7 млрд; 2021 г. — 11,7 млрд, за январь-апрель 2022 года ввезли товаров на сумму 4 млрд долларов.

«Если сопоставить эти показатели с приведенными выше данными по инфляции, ценообразование в ГТК и последовавший за этим ценовой рост обошлись населению в 10,3 млрд долларов только за счет инфляции», — констатирует экономист. По мнению Алиева, от перестановки кадров и увольнений суть работы таможенных органов не поменяется – для реальных подвижек требуются коренные изменения.

Накануне служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщила об арестах должностных лиц таможенных органов. Освобожден от должности председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

По мнению экономиста Натика Джафарли, одним увольнением ключевых таможенных кадров всех проблем не решить:

«Следует вовсе упразднить Таможенный комитет как отдельный институт, но и этого мало, поскольку ключевое здесь в формировании новой Таможенной концепции государства, изменении самой философии деятельности нашей таможни, — полагает он. — Скажем, суть таможенных пошлин должна исходить из поддержки местного производства и социальной ориентации. В целом же ГТК должен функционировать как госслужба в составе Министерства экономики или же Министерства финансов. Кроме того, прослеживается необходимость в новом законодательстве по части таможенных пошлин, в частности, функцию сбора налога на добавленную стоимость (НДС) следует забрать у таможни и передать Налоговой службе».

Ранее эксперт говорил о вопросах, которые возникают к высоким таможенным сборам. По его словам, 15-процентная таможенная пошлина и НДС под 18% на ввозимую продукцию, которая в стране не производится, не имеет иных перспектив, кроме подорожания на внутреннем рынке. Таможня между тем то и дело анонсирует рекорды по отчислениям в государственную казну, гордо рапортуя о перевыполненных планах.

«Ежемесячно руководство таможни сообщает о возросших сборах и делает это с такой гордостью, какая была бы уместна для председателя колхоза, повествующего о растущих надоях или сборах хлопка. А ведь каждый манат, который оплачивается за таможенные пошлины, идет из кармана потребителя. Потому единственный сегодня способ унять цены, или же, на худой конец, удержать подорожание, — обнуление таможенных пошлин и НДС на основные продукты питания и лекарства», — уверен Джафарли.