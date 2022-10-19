В отличие от соседних стран, сравнительно незначительный приток россиян взвинтил стоимость аренды бакинских квартир и почти не повлиял на жилищные индексы. Но цены на столичные метры растут стремительно, чего не скажешь о строительной сфере.

Ожидания того, что приток капиталов и инвестиций приведет к оживлению на местном строительном рынке, не сбылись. Судя по данным Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана, в этом году количество приобретенной в нашей республике россиянами недвижимости будет не сильно выше. Для сравнения, в прошлом году граждане РФ купили 1002 единиц недвижимости, тогда как в первом полугодии этого года — всего 500. Граждане Украины совершили 21 сделку по покупке недвижимости. Кстати, в прошлом году покупателей оттуда не было вовсе.

Так что, особой динамики не видно, но цены на бакинские квартиры растут стремительно. По словам эксперта по рынку недвижимости Эльнура Фарзалиева, стоимость драгоценных столичных метров поднялась по сравнению с прошлым годом аж на 20 процентов. Особенно впечатляет динамика подорожания в Ясамальском и Наримановском районах, а также «хрущевок» в периметре метростанций:

«Граждане при деньгах покупают такие метры и сдают их в аренду по высоким ценам. Так что, особенно сильно растет аренда квартир в старых жилых зданиях. И если в прошлом году снять однокомнатную квартиру стоило в среднем 250 манатов, сейчас арендодатели просят все 400. Но даже несмотря на ощутимый рост квартплаты, состояние такого жилья, включая уровень ремонта и всего остального, стали гораздо ниже».

Спрос в этой сфере формируют не только студенты, говорит Фарзалиев в беседе с #. Существенная доля съемщиков – жильцы домов, которые сносятся в рамках пилотных проектов, и они в силу сложившейся на рынке ситуации испытывают трудности с поиском съемного жилья. Война на Востоке Европы тоже сказалась на подорожании, но влияют эти процессы преимущественно на рынок аренды – приезжие в массе своей предпочитают покупке съем жилья. По его словам, все это вкупе будет способствовать подорожанию аренды столичных квартир еще и в первой половине наступающего года.

А ведь ранее аналитики ожидали подъема местного жилищного сектора, предвкушая спрос со стороны российских и украинских мигрантов. Но такие чаяния не оправдались – в отличие от сопредельных стран Азербайджан не стал местом новой «прописки» для бизнесов и капиталов из России и Украины. Релоцирующийся российский бизнес выбирает соседние страны, не сильно жалуя нашу республику. Скажем, в соседнем Казахстане цены на рынке съемного жилья подорожали в два и более раз, пишут местные СМИ, поясняя, что так владельцы арендных квартир отреагировали на резкий рост спроса со стороны десятков тысяч россиян, приехавших в РК, чтобы избежать мобилизации.

При этом цены на квартиры в городах Казахстана показали рекордный рост после того, как в РФ объявили частичную мобилизацию. Приток мигрантов сказался и на экономике этой страны в целом. Сообщается, что из-за этих процессов за год инфляция в Казахстане достигла 17,7 процента. При этом больше всего на нее повлиял рост цен на арендное жилье из-за массовой миграции россиян.

Но есть и очевидные плюсы. По данным Бюро Национальной статистики, в первом полугодии средний показатель заполняемости отелей в Алматы составил 38,4 процента. А вот с конца июня заполняемость выросла до 80 процентов, с августа — до 90 процентов. Кроме того, сейчас эта страна переживает настоящий наплыв релоцирующихся компаний из России, а ведь это, по сути, новые проекты и капиталовложения для казахстанской экономики. На этом фоне укрепился и курс казахстанской валюты к доллару и рублю.

«Рубль против доллара начал падать, а вот казахский тенге принялся расти против бакса, — комментирует последствия бегства туда российских капиталов независимый финансист Виталий Калугин. — Результат — курс рубля против тенге упал с 8,2 на 7,45, или на 10% после мобилизации. Не думаю, что сильно ошибусь, но предполагаю, что экономика Казахстана должна получить мощный импульс, так как куча экономически активных россиян приехала, да еще и привезла денег. Речь о 200-300 тыс. россиян, с руками, мозгами и деньгами – миллиардами баксов. Во всяком случае там недвижимость уже рванула как бомба. Ценник на аренду вырос в 2-3 раза в крупнейших, а также приграничных городах. И все это плюс к ВВП РК».

Цены в нашей республике растут не слабее казахстанских, в том числе и на недвижимость. Но если в РК эти процессы сопровождаются еще и серьезным притоком инвестиций, вызванным массовой миграцией капиталов и бизнесов, природа подорожания в Азербайджане – иная. По официальной версии властей, инфляция заносится извне вместе с дорожающим импортом. Так что, недвижимость растет в цене на фоне общего подорожания. Независимые аналитики выделяют и другие факторы инфляции – это разгул монополий, картельные соглашения, отсутствие конкуренции и нормального бизнес-климата. Однозначно и то, что при таком разгуле цен недвижимый актив уж точно не будет дешеветь.