В последнее время в Азербайджане не утихают споры вокруг «Тертерского дела». Проживающие за рубежом оппозиционные активисты пытаются спекулировать некоторыми моментами «Тертерского дела», чтобы привлечь к себе повышенное внимание.

Как сообщили # в Военной прокуратуре, обвинения этих лиц совершенно беспочвенны. К примеру, утверждается о том, что якобы тела умерших под пытками лиц не были выданы родственникам, чтобы скрыть следы преступления.

На самом деле, сотрудники Военной прокуратуры после того, как были допущены к расследованию фактов государственной измены в азербайджанской армии, детально запротоколировали и провели фото и видеосъемки незаконных действий, включая следы пыток на телах. Помимо этого, тела погибших под пытками лиц были беспрепятственно переданы родственникам.

Среди лиц, обвиняющих Военную прокуратуру, числится жительница Тертерского района Валида Ахмедова, которая в СМИ утверждает о том, что ее сын Эльчин Гулиев невиновен в преступлениях и был убит под пытками. В ходе расследования было выявлено, что Э.Гулиев виновен в госизмене. Следствием также доказано, что Э.Гулиев склонял своих сослуживцев к совершению госизмены. Кроме него, доказана вина и погибших под пытками Мехмана Гусейнова и Эльхана Агазаде, — отметили в Военной прокуратуре.

В отношении лиц, применивших незаконные действия в отношении вышеуказанных, а также иных военнослужащих, включая пытки, были возбуждены уголовные дела, и они уже отбывают тюремные сроки. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что подобным Валиде Ахмедове родителям трудно признать, что их дети виновны в госизмене, но следствие полностью доказало их вину.

Помимо этого, Военная прокуратура считает безосновательными причисление 25 фигурантов «Тертерского дела» к списку «политзаключенных» со стороны некоторых правозащитных организаций Азербайджана. Вина приводимых в этих списках лиц Эмиля Алиева, Эмина Абилова, Орхана Бабаева, Натига Гулузаде, Вели Халилова и многих других полностью доказана в ходе следствия, и они отбывают различные сроки заключения по обвинению в статье 274 УК Азербайджана (государственная измена). Обвинения некоторых правозащитников в том, что им не предоставляют для ознакомления материалы уголовных дел, безосновательны в том плане, что в этих документах содержится государственная тайна.

К сожалению, определенные круги, тиражируя в соцсетях и некоторых СМИ обвинения родственников фигурантов «Тертерского дела», не приводят слова многочисленных военнослужащих, получивших оправдание благодаря объективному расследованию со стороны Военной прокуратуры.

В ходе следствия, проводимого со стороны Военной прокуратуры, был оправдан 21 военнослужащий, включая 5 погибших под пытками. Виновные в применении пыток, а также убийствах военнослужащих лица были привлечены к уголовной ответственности и получили различные тюремные сроки.

Примечательно, что эта тема актуализировалась после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. В связи с этим нельзя исключать, что это делается специально для подрыва веры граждан в собственное государство. В «Тертерском деле» уже поставлена окончательная точка, виновные отбывают наказание, а невиновные отпущены на свободу.