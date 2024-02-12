В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего N-ской воинской части Государственной пограничной службы Азербайджана, солдата Халилзаде Парвиза Агакиши оглу в результате огня, открытого из огнестрельного оружия с армянской стороны.

Об этом говорится в информации Военной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что на основании поступившей информации сотрудниками Губадлинской военной прокуратуры были взяты показания, совместно с сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры были приняты необходимые меры, проведен осмотр места происшествия и выполнены другие действия.

По факту инцидента в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.12-й (попытка умышленного убийства на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса Азербайджана, опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

Расследование продолжается.